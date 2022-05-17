Политический класс России осознал поражение в войне, – Пионтковский

Россия не сможет победить в войне против Украины, это видно по тому, что они не могут достичь поставленных целей. И поражение уже стало осознавать политическая верхушка России.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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По его словам, российский политический класс и его верхушка осознали поражение в войне против Украины.

И они отчаянными усилиями пытаются "спасти лицо"... В какой-то мере политический класс России уже достиг единства в этом вопросе,

– говорит Пионтковский.

По его мнению, активизировалась западная агентура российских политиков, они кричат: "Не надо унижать Россию".

"И потому , если завтра Путин умрет, это не будет событием. Вы же помните, что эту "новую линию" военные начали осторожно "прощупывать" еще 24 марта после заявления одного из генералов, который сказал, что они не собирались бомбить города", – добавил публицист.

Пионтковский ответил, что Путин этому противился, у него полтора месяца была внутренняя борьба. "Сейчас его выступление показывает, что оно уже не в силах. За него болеют только российские пропагандисты", – добавил он.

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Пионтковский о войне в Украине: последние заявления

"Речь Путина на 9 мая напомнила последние слова преступника на международном трибунале. Он постоянно повторял о "вынужденных шагах" или "отвращении войны". Путин в России уже не является решающей фигурой, уже все понимают, что он – политический труп, совершивший страшную "ошибку".

"На заседании ОДКБ Владимир Путин публично "проглотил" вступление Швеции и Финляндии в НАТО, и заявил, мол, России это не угрожает. Похоже, так кремлевский диктатор готовится к капитуляции, а это была только "репетиция". Сейчас характер войны идет не на уничтожение украинского государства, это "территориальный спор" с соседним государством. Путин это понимает. Так же понимают все причастные к его бункеру".

Россию, безусловно, ожидает поражение в войне против Украины. Андрей Пионтковский считает, что у россиян есть два варианта, чтобы "спрыгнуть" с войны – конец путинского режима или "выбор" мира. Подробности – читайте в статье.

"По всем военным оценкам, Украина будет готова пойти в контрнаступление где-то во второй половине мая. Cередина мая – это идеальное время для контрнаступления украинской армии. Но надо и дальше надеяться на глупости Путина, потому что он уже многое сделал для возрождения и создание единого нашего народа".

"Уже сейчас без нефтяного эмбарго все мировые банки и Международный валютный фонд оценивают падение российской экономики в 2022 году на 10% – 15% процентов. А самым болезненным для России является даже не запрет на нефть и газ, а полное ограничение на современные технологии. Это даже обычные гвозди.

"Запад наконец-то избавился от фантома 15-летнего страха перед путинским ядерным шантажом. В то же время Путин понял, что НАТО превосходит Россию на конвенционном уровне".

Видео по теме – Путин уже понимает, что цели невыполнимы, – Пионтковский