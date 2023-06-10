Борьба между двумя группами в России, – Пионтковский назвал решающий фактор в противостоянии
В России политическая ситуация все более нестабильна. Политические элиты разделились на две группы в своих взглядах на войну в Украине и ее решение. Есть один триггер, который станет ключевым в их спорах.
Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его мнению, решающий фактор будет касаться украинского контрнаступления.
Читайте также Страна коричневых линий: почему Россия не вернет контроль над собственными границами
Две доминантные группы в России
Политические войны в России набирают обороты. Одним из самых ярких лиц среди любителей их разжигать стал Евгений Пригожин. В последнее время его заявления стали такими острыми, даже несколько "антивоенными", что сложно сказать, что он до сих пор выполняет "заказ" Владимира Путина.
Сейчас есть партия Путина и поддерживающих его людей. Я бы их назвал "партией почетной ничьей". Это то, к чему украинцев побуждают все новые миротворцы,
– отметил Андрей Пионтковский.
Среди них и Папа Римский, и Илон Маск и другие люди, постоянно заявляющие о мире и переговорах. Даже если это потребует оставить оккупированные территории России. Именно это впоследствии бы русский диктатор и скормил бы своему народу как некую "почетную ничью".
"Есть вторая партия. Их я бы назвал "приверженцами управляемой капитуляции". Они поняли, что на ту же "ничью" никогда не пойдет Украина. Да и позиция Запада сегодня также твердая – полный вывод оккупационных войск", – подчеркнул политик.
Поэтому представители этой группы будут предлагать добровольно это сделать, чтобы уберечь Россию от образовавшегося хаоса после поражения.
Андрей Пионтковский о борьбе двух политических групп в России: смотреть видео
Что станет решающим в противостоянии
На подобную позицию "управляемой капитуляции" переходят и веские политические фигуры. Среди них и депутат госдумы Константин Затулин, призвавший к уничтожению Украины еще задолго до Путина.
Заявление о том, что Украина, которую он всю жизнь хотел уничтожить, останется навсегда, фактически перечеркивает его жизнь.
На мой взгляд, первый же успех украинского контрнаступления, например взятие большого города, станет триггером в противостоянии двух групп.
– подчеркнул Пионтковский.
Он добавил, что символично было бы, если бы таким городом стал Бахмут. Ведь Евгений Пригожин сознательно вывел оттуда свои войска, а теперь постоянно заявляет, что минобороны никогда этот город не удержит.
Российские элиты уверены в проигрыше войны: что известно
- Блицкриг России так и остался несбыточной мечтой Путина. Поняв, что все перспективы выглядят нелестно, в Кремле теперь стремятся заморозить боевые действия. Прекрасным бонусом к этому стало бы для оккупантов снятия санкций Запада. Но сам Владимир Путин не намерен остановить войну.
- Экс-советник российского правительства в издании Bloomberg рассказал, что сейчас значительная часть российских элит уверена, что Россия проигрывает войну. Они боятся этого, ведь их, в частности, могут сделать виновниками. По их мнению, прекрасным решением проблемы могла бы стать та самая "почетная ничья". Уход по всем направлениям, кроме тех, которые пока россияне контролируют.
- Конечно, открыто противостоять Путину, несмотря на страх и усталость, российская элита не спешит. Однако все учащаются взаимные обвинения в пока еще локальных поражениях.