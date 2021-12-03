Политический и странный месседж, – Арахамия о "приветах" Венедиктовой Ахметову
Источник:"Украинская правда"
Давид Арахамия заявил, что его удивили слова Ирины Венедиктовой о намерении активизировать расследование более 200 дел против компаний и предприятий, связанных с Ринатом Ахметовым.
Глава фракции "Слуга народа" отметил, что, по его мнению, не нужно генеральному прокурору заниматься политикой. Об этом он сообщил в комментарии журналистам в кулуарах Рады.
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Если есть какие-то уголовные производства, по которым они хотят двигаться, это любого человека или предприятия касается, нужно отчитываться о работе по этим производствам, а не каким-то предыдущим,
– сказал Давид Арахамия.
Глава президентской парламентской фракции добавил: "Я не юрист, чтобы квалифицировать это, но я считаю это политическим месседжем. Это мое личное мнение, это странный месседж".
Что известно о заявлении Венедиктовой
- Ирина Венедиктова намекнула, что в ОГП уже есть сотни уголовных производств против компаний и предприятий, связанных с Ахметовым. Речь идет о более чем 200 делах.
- Генеральный прокурор сразу объяснила, что они касаются "крупных предприятий в сфере угольной промышленности и энергетики с орбиты влиятельного человека".
- Она также добавила, что "ориентировочные суммы нанесенного ущерба исчисляются миллиардами гривен".