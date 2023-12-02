Поставлена задача к выступлению Путина, – Свитан об усилении атак на Авдеевку и Бахмут
В ноябре Владимир Зеленский объявил, что Путин требует от российских военных к середине декабря показать успехи в боях за Авдеевку. Теперь же стало известно, к какой дате приурочен "дедлайн" диктатора.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что ради атак в Донецкой области агрессор даже готов к потерям по другим направлениям.
Смотрите также Особенно в эти дни: Зеленский призвал украинцев не игнорировать тревоги
К какому событию приурочено наступление агрессора
По сообщению Генштаба, наибольшее количество атак агрессора Силы обороны отразили на Бахмутском и Авдеевском направлении. Суммарно же на всех 1200 км линии фронта было отбито 84 атаки, из которых на Авдеевку, Марьинку и Бахмут пришлось более 40 атак
"Россияне пытаются использовать последние дни перед ливневыми "заходами" на фронт, чтоб улучшить свои позиции, потому что оставаться в низменностях у Бахмута для них все равно, что погибнуть. В то же время относительно Авдеевки стоит задача до выступления Путина одержать победу", – предположил Свитан.
Именно поэтому перед российскими военными стоит задача продемонстрировать успехи до середины декабря, ведь это создаст Путину благоприятный информационный фон. Из-за такой задачи оккупанты даже не решаются перебросить на Херсонское направление существенное подкрепление с Востока.
Роман Свитан о том, почему Путину нужен успех к середине декабря: смотрите видео
Российская пропаганда начинает "давать заднюю" по отношению к Авдеевке
- В последнее время российские чиновники все чаще стали принимать в отношении своих наступательных действий термин "активная оборона". Хотя он в этом случае некорректен, ведь активная оборона предусматривает ответы на атаки противника, а украинские военные массированных атак на этом направлении не проводят.
- Для таких некорректных формулировок существует лишь одно адекватное обьяснение: Россия начинает на всякий готовить своих граждан к тому, что никаких стратегических успехов ее армия вблизи Авдеевки не получит. Хотя в первые дни нового этапа битвы пропаганда оккупантов обещала скорую победу.
- Теперь усилия российских пропагандистов переключились на Марьинку, в который в течение двух лет полномасштабного вторжения не утихают бои. От украинского города уже почти ничего не осталось, но Россия пытается дожать Силы обороны для того, чтобы продемонстрировать свой символический "успех", который не будет иметь никакого значения.