Орбан роет себе яму: чем для него обернется политическое турне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжил свое политическое турне. После визитов в Россию и Китай, где он встречался с Путиным и Цзиньпином, он посетил США. 11 июля Орбан провел встречу с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Дональдом Трампом, чтобы обсудить "способы достижения мира".

Политолог Игорь Рейтерович в разговоре с 24 Каналом озвучил, что эти поездки Орбан совершил для того, чтобы укрепить свои позиции внутри Венгрии. По его словам, это турне было рассчитано на внутренний электорат.

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В роли миротворца Орбана не воспринимают

Рейтерович уверен, что премьер-министра Венгрии в роли посредника или миротворца серьезно не воспринимают. Ведь у него для этого нет ни ресурсов, ни возможностей, ни таланта. Политолог отметил, что политик просто захотел воспользоваться моментом и представить себя в другом образе.

"Он будет пытаться изменить ситуацию внутри своей страны, поскольку у него есть проблемы, они были очень заметны во время выборов в Европарламент. Его партия набирала голосов гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Думаю, он будет и дальше терять, потому что поддержка оппозиции в Венгрии растет, многие не разделяют политику Орбана", – озвучил Рейтерович.

Орбан может попасть в ловушку

По мнению политолога, популистам сложно много лет быть у власти. Орбану еще удавалось из-за того, что он пользовался дотациями со стороны ЕС в собственную пользу, для улучшения своего политического имиджа.

Рейтерович считает, что Трамп понимает, какой политический вес имеют мировые политики и то, что у Орбана он близок к нулю. К тому же политолог предполагает, что информационно Орбан проигрывает, ведь его откровенное подхалимство бросается в глаза СМИ, поэтому медиа будет писать о нем негативно, особенно американское.

Он будет говорить Трампу, что тот выступает за мир так же как и он. Трамп сегодня имеет одно настроение, завтра другое. Будет фотографироваться, рассказывать, что он "привез" свои мысли относительно него. Это рискованная история, потому что не факт, что Трамп станет следующим президентом. Орбан, играя в такие игры, может попасть в ловушку,

– подытожил Рейтерович.