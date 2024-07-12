Політолог Ігор Рейтерович в розмові з 24 Каналом озвучив, що ці поїздки Орбан здійснив для того, щоб зміцнити свої позиції всередині Угорщини. З його слів, це турне було розраховано на внутрішній електорат.

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В ролі миротворця Орбана не сприймають

Рейтерович впевнений, що прем'єр-міністра Угорщини в ролі посередника чи миротворця серйозно не сприймають. Адже в нього для цього немає ні ресурсів, ні можливостей, ні таланту. Політолог наголосив, що політик просто захотів скористатися моментом і презентувати себе в іншому образі.

"Він намагатиметься змінити ситуацію всередині своєї країни, оскільки в нього є проблеми, вони були дуже помітні під час виборів до Європарламенту. Його партія набирала голосів набагато менше, ніж в попередні роки. Думаю, він буде й надалі втрачати, бо підтримка опозиції в Угорщині зростає, багато хто не розділяє політику Орбана", – озвучив Рейтерович.

Орбан може потрапити в пастку

На думку політолога, популістам складно багато років бути у владі. Орбану ще вдавалося через те, що він користувався дотаціями з боку ЄС на власну користь, задля поліпшення свого політичного іміджу.

Рейтерович вважає, що Трамп розуміє, яку політичну вагу мають світові політики й те, що в Орбана вона близька до нуля. До того ж політолог припускає, що інформаційно Орбан програє, адже його відверте підлабузництво впадає в око ЗМІ, тому медіа писатиме про нього негативно, особливо американське.

Він буде говорити Трампу, що той виступає за мир так само як і він. Трамп сьогодні має один настрій, завтра інший. Буде фотографуватися, розповідати, що він "привіз" свої думки щодо нього. Це ризикована історія, бо не факт, що Трамп стане наступним президентом. Орбан, граючи в такі ігри, може потрапити в пастку,

– підсумував Рейтерович.