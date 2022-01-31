Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала. По его словам, этот раскол украинцы могут наблюдать уже вскоре.
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Последствия возможного раскола
Он считает, что этот раскол может привести к смене политического клана при власти в России.
Мы будем с вами наблюдать большой раскол в политической элите России. Это те, кто поддерживал Путина относительно подъема градуса и возможной военной агрессии против Украины и те, кто сегодня готов договариваться с Западом и сохранять свой старт и капитал там.
Он уверен, что этот раскол существенно повлияет на политический курс России.
Жданов об "отведении российских войск": смотрите видео
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