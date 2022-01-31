Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. За його словами, цей розкол українці зможуть спостерігати вже незабаром.

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Наслідки можливого розколу

Він вважає, що цей розкол може фактично призвести до зміни владного політичного клану у Росії.

Ми спостерігатимемо з вами великий розкол у політичній еліті Росії. Це ті, хто підтримував Путіна щодо піднімання градусу і можливої воєнної агресії проти України і ті, хто сьогодні готовий домовлятися з Заходом і зберігати свій старт і капітал там. Олег Жданов Військовий експерт

Він впевнений у тому, що цей розкол суттєво вплине на політичний курс Росії.

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