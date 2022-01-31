Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. За його словами, цей розкол українці зможуть спостерігати вже незабаром.
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Наслідки можливого розколу
Він вважає, що цей розкол може фактично призвести до зміни владного політичного клану у Росії.
Ми спостерігатимемо з вами великий розкол у політичній еліті Росії. Це ті, хто підтримував Путіна щодо піднімання градусу і можливої воєнної агресії проти України і ті, хто сьогодні готовий домовлятися з Заходом і зберігати свій старт і капітал там.
Він впевнений у тому, що цей розкол суттєво вплине на політичний курс Росії.
Жданов про "відведення російських військ": дивіться відео
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