Дмитро Пєсков – прессекретар президента Росії – побідкався, що ситуація – "надзвичайно тривожна". Окрім того, речник Володимира Путіна заявив: це нібито підриває привабливість Великої Британії. Зокрема, інвестиційну.

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Атака на російський бізнес, звичайно, передбачає заходи у відповідь, і ці заходи сформулюють виключно з урахуванням наших інтересів,
– заявив Пєсков.

Також речник Путіна "відзначився" абсурдною заявою, що "англосакси неабияк накачують напруженість на європейському континенті".

"Олігархам Путіна буде ніде сховатися"

  • Міністерка закордонних справ країни Ліз Трасс заявила, що проти російських олігархів у Лондоні запровадять нові жорсткі санкції. За словами Трасс, це стане ще одним інструментом для стримання Кремля від вторгнення в Україну.
  • Очільниця МЗС запевнила, що навіть ймовірні шкоди для економіки Великої Британії не стануть на заваді.
  • Трасс наголосила: "олігархам Путіна буде ніде сховатися, як і компаніям, які беруть участь у підтримці Росії".
  • Зупинити загрозу російського вторгнення – це пріоритет для Великої Британії.

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