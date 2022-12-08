Politico признал Зеленского самым влиятельным человеком Европы

Владимир Зеленский признан самым влиятельным человеком Европы по версии журнала Politico в 2022 году. По данным издания, говорится о переосмыслении Европы, в значительной степени из-за президента Украины.

Соответствующую информацию издание написало в статье, посвященной Зеленскому. По их данным, именно президент Украины стал самым влиятельным человеком Европы в 2022 году.

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Что написали о президенте Украины

Европа меняется... В широком смысле – это переосмысление того, что значит быть европейцем, и во многом благодаря ставшему президентом украинскому комику,

– говорится в сообщении.

Также журналисты заметили, как победившие на выборах европейские лидеры мчатся в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественным 44-летним мужчиной в его теперь культовой оливково-зеленой футболке.

"Политики стремятся, чтобы их заметили рядом с ним", – пишет издание.

Более того, СМИ заметило, что Владимир Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной, хотя в это мало кто верил во вторжение России в феврале 2022 года.

"Его коммуникативные навыки были ключевыми. Его риторика четко указывает на злонамеренность российского режима, против которого он борется, развеивая веру значительной части Европы – особенно Берлина и Парижа – в то, что Москва может быть партнером", – отметили в статье.

Что известно о награждении Зеленского и Украины

Буквально 7 декабря стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский получил звание человека по версии Time. Это же звание получил "Дух Украины". Также издание рассказало о людях, представляющих наш Дух.

Следует отметить, что Владимир Зеленский 5 декабря стал человеком года по версии Financial Times. Издание отметило, что "Зеленский стал воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии". Наш президент также был сравнен с британским премьером Уинстоном Черчиллем.

1 декабря стало известно, что Бер Гриллз снял выпуск о Зеленском и несокрушимом Киеве. Ведущий анонсировал, что покажет президента таким, каким его никто не видел. То есть об Украине и Владимире Зеленском будет выпуск телепрограммы "Выжить любой ценой".

В рейтинг самых влиятельных людей Европы, по версии Politico, вошли 28 человек. В общей сложности там 18 мужчин и 10 женщин. В нем 14 человек – политики, а еще 14 – дипломаты, экономисты, педагоги и климатологи. Возглавил список Владимир Зеленский.