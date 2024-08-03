Бывший конгрессмен США ответил, какой может быть политика Камалы Харрис в отношении Украины

Джозеф Байден с начала полномасштабного вторжения России оказывал мощную поддержку Украине. В частности способствовал тому, чтобы Киев получал необходимое оружие и соответствующее финансирование. Камала Харрис, в случае победы на выборах, должна продолжить это дело и, возможно, пойти на более смелые шаги.

Такое мнение выловил 24 Каналу бывший конгрессмен-республиканец США Адам Кинзингер, подчеркнув, что в то же время со стороны Байдена было слишком много осторожности. Большое количество того, что Вашингтон должен был сделать для Киева, до сих пор не осуществлено.

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Пришло время "снять наручники" с Украины

Кинзингер отметил, что Соединенные Штаты пока не выполнили определенные вещи по Украине.

Почему в небе над Украиной до сих пор нет истребителей F-16 в большом количестве? Почему США должны обучать здесь молодых людей, которые только что закончили колледж летной подготовки, а не пилотов с передовой? Почему нужно набирать новых пилотов, чтобы они летали на F-16 или на МиГ? Это то, что мы должны делать,

– отметил он.

Также, по его мнению, США должны позволить Украине наносить удары американским оружием по целям на российской территории.

Надеюсь, что Камала Харрис это сделает. Она непременно захочет выглядеть сильной во внешней политике. Также ее политика в отношении Украины не будет хуже той, которую проводил Байден. Вполне возможно, что ее отношение к Киеву будет лучше,

– предположил бывший конгрессмен-республиканец.

В то же время США сначала не могут позволить Украине делать определенные действия, которые, вероятно, приведут к эскалации. Однако через несколько месяцев в Соединенных Штатах осознают, что Киев должен это сделать, но тогда уже слишком поздно

"Поэтому пришло время "снять наручники" с Украины и предоставить необходимое оружие. Киев точно не заинтересован атаковать гражданские здания в России американским оружием. Однако есть много законных целей на российской территории, которые нужно ликвидировать, чтобы закончить эту войну", – подчеркнул Адам Кинзингер.