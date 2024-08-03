Таку думку виловив 24 Каналу колишній конгресмен-республіканець США Адам Кінзінгер, наголосивши, що водночас з боку Байдена було занадто багато обережності. Велика кількість того, що Вашингтон мав зробити для Києва, досі не здійснено.

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Настав час "зняти наручники" з України

Кінзінгер зауважив, що Сполученні Штати наразі не виконали певні речі щодо України.

Чому у небі над Україною досі немає винищувачів F-16 у великій кількості? Чому США повинні навчати тут молодих людей, які щойно закінчили коледж льотної підготовки, а не пілотів з передової? Чому потрібно набирати нових пілотів, щоб вони літали на F-16 або на МіГ? Це те, що ми повинні робити,

– зазначив він.

Також, на його думку, США мають дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по цілях на російській території.

Сподіваюся, що Камала Гарріс це зробить. Воне неодмінно захоче виглядати сильною у зовнішній політиці. Також її політика щодо України не буде гіршою тієї, яку проводив Байден. Цілком можливо, що її ставлення до Києва буде кращим,

– припустив колишній конгресмен-республіканець.

Водночас США спочатку не можуть дозволити Україні робити певні дії, які імовірно призведуть до ескалації. Проте за кілька місяців у Сполучених Штатах усвідомлюють, що Київ має це зробити, але тоді вже занадто пізно

"Тож настав час "зняти наручники" з України і надати необхідну зброю. Київ точно не зацікавлений атакувати цивільні будівлі в Росії американською зброєю. Проте є багато законних цілей на російській території, які потрібно ліквідувати, щоб закінчити цю війну", – підкреслив Адам Кінзінгер.