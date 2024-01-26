Орбан – не один такой: кто союзник венгерского премьера в мире

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно ставит палки в колеса в ЕС по вопросам поддержки Украины. У него есть союзники по миру.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что в Орбана есть союзники, которые проводят похожую политику.

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Орбана ближе к диктаторским методам государственного управления, чем к демократическим. Хуже всего, что похожие персонажи уже есть при власти или пытаются к ней дорваться.

У Орбана есть союзник– премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Нельзя забывать и о Дональде Трампе. А там по правилу рукопожатий его союзники уже и Путин, и Ким, и Си Цзиньпин. Это – диктаторы. Рекомендую еще посмотреть рекламный ролик, который недавно запустили республиканцы. Там он показывает нарезку встреч с упомянутыми диктаторами. Таким образом, Трамп демонстрирует приверженность диктаторским методам управления.,

– сказал Клочок.

Это– серьезная угроза

Как подчеркнул Клочок, противостояние демократического и диктаторского миров продолжается. И хуже всего, что постепенно сформировалась некая "евроатлантическая коалиция диктаторов", стремящихся к власти. А у некоторых она уже есть.

Диктатура будет всегда бороться с демократиями и попытается их развалить. Это будет продолжаться до тех пор, пока демократический мир не осознает, что нужно максимально увеличивать обороноспособность. Тогда такие персонажи как Путин, Ким, Си Цзиньпин не будут нападать на демократические ценности.

Очень хотелось бы, чтобы евроатлантическая политика осознавала эти вызовы. Надеюсь, что в США учтут вызовы, какие сейчас есть. Сторонники сегодняшней политики Трампа в США не понимают тех вызовов, которые перед ними сегодня стоят,

– сказал Клочок.

Отношения Украины и Венгрии: коротко