Трамп – не временное явление, это не пройдет через 4 года, – Кулеба

Экс-министр иностранных дел Украины высказался о политике Трампа в отношении Украины. Он отметил, что новый президент США не является временным явлением.

Оно не пройдет через 4 года, когда Трамп покинет пост. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст Сергея Стерненко "Нарозкрут".

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Кто ругал президента Байдена, уже можете грустить, – Кулеба

Дмитрий Кулеба отметил, что вместе с Дональдом Трампом наступил новый этап для США.

Я хочу, чтобы все очень четко поняли, это не временное явление. Это не пройдет через четыре года. Это новая Америка и с ней, а точнее без нее, нужно учиться жить и выживать,

– сказал он.

И, как заметил экс-глава МИД, выжить без США вполне возможно "при наступлении определенных условий".

"Но прежде всего хочу всем сказать, кто клял президента Байдена и рассказывал, какой он не такой, уже можете начинать по нему скучать. При Байдене такого не было", – подытожил Кулеба.

К слову, на днях Дональд Трамп заявил, что Украина может не выжить "в любом случае", то есть с военной помощью от США или без нее.