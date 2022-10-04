Двойная игра Эрдогана: удастся ли склонить Украину к переговорам и заблокировать членство в НАТО

Турция активно выступает за проведение мирных переговоров между Украиной и Россией. Однако параллельно предоставляет "Байрактары" и критикует Запад за поставки кое-где действительно старого оружия для Украины. Такая двойная игра Эрдогана имеет интересные причины.

Об этом 24 каналу рассказала аналитик Центра исследований Турции Карлтонского университета Евгения Габер. По ее словам, Эрдоган действительно выступает за мирные переговоры Украины и России. Но никто не будет "выкручивать руки" Киеву и заставлять сесть за переговоры. Все зависит от желания украинской власти и народа.

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Следует понимать, что в Турции скоро выборы. Соответственно вся внешняя политика оказывает влияние на внутреннюю. По социологическим опросам, большая часть турков выступает за нейтралитет в отношении войны Украины и России.

Этот нейтралитет больше проукраинский. Они поддерживают Украину, но хотят в дальнейшем сотрудничать с россиянами. Этот менталитет турецкого общества схож со странами Ближнего Востока. В целом Турция поставляет "Байрактары", изготовила корвет и поддерживает Украину на международных площадках,

– отметила Габер.

Может ли Турция заблокировать вступление Украины в НАТО

По словам Габер, Турция всегда выступала за политику открытых дверей и поддерживала членство Украины и Грузии в НАТО. Конечно, там не будут спешить с заявлениями в поддержку из-за российского фактора. Однако это вообще не означает, что Турция будет блокировать вступление Украины. Скорее всего, Анкара просто не будет в ряде первых стран, которые будут лоббировать это решение.

"Я думаю, если будет ситуация, как сейчас в Швеции и Финляндии, когда 2 – 3 страны против… Турция не будет блокировать членство Украины в НАТО. Сильная Украина – это в национальных интересах Турции. Это – сдерживает российское присутствие и усиливает позиции Турции в регионе. Поэтому риторика будет очень умеренная", – отметила Габер.

Габер о двойной игре Эрдогана по поводу войны в Украине: смотрите видео

Напомним, недавно глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с советниками Джо Байдена и Реджепа Эрдогана – Джейком Салливаном и Ибрагимом Калином. Эта встреча прошла в Стамбуле.

На разговоре они обсудили агрессивные действия России в Украине и вопросы гарантий безопасности для государства. Ермак надеется, что Турция и дальше будет посредником в процессе обмена пленных.