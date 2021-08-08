"Невосполнимая утрата для всех": политики и активисты реагируют на смерть Александра Ройтбурда

В воскресенье, 8 августа, не стало известного украинского художника Александра Ройтбурда. Его сердце перестало биться на 60-м году жизни.

24 канал собрал воспоминания и реакции о выдающемся художнике от украинских политиков и неравнодушных граждан.

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Владимир Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что смерть Александра Ройтбурда – большая потеря для украинского искусства. Ведь художник собственным примером доказал, что музей можно сделать художественным пространством, интересным для широкой аудитории.

Ройтбурд не боялся экспериментов в собственном творчестве. Его работы полны любви, жажды жизни, часто – иронии и даже самоиронии.

Смерть художника – большая потеря. Но он навсегда останется в наших сердцах, а его полотна – нашим культурным наследием,

– подчеркнул Зеленский.



Умер глава Одесского художественного музея Александр Ройтбурд / Фото The Babel

Андрей Садовый

Едва ли не первым на трагическую весть отреагировал мэр Львова. Садовый лично был знаком с господином Александром. Мэр назвал его незаурядным и очень талантливым человеком, который посвятил себя искусству.

Мало кто так преданно и искренне любил и поддерживал украинскую культуру. Искренние соболезнования. Это невосполнимая потеря для всех нас,

– отметил Андрей Садовый.

Александр Ткаченко

Министр культуры и информационной политики заявил, что Ройтбурд влюбил в искусство сотни тысяч человек.

В последнее время он болел. Но не терял силу духа, чувство юмора и имел большие планы – не только развития и реставрации Одесского художественного музея. А еще – горел идеей создания музея современного искусства в Одессе,

– подчеркнул Ткаченко.

Он отметил, что теперь Минкульт должен воплотить мечту Ройтбурда в жизнь.

Петр Порошенко

СМИ предполагают, что причиной смерти Александра Ройтбурда могла стать онкология. Близкие художника отказались об этом говорить.

Пятый президент Украины напомнил, что Ройтбурда знали и уважали как в Одессе, так и далеко за ее пределами.

"Александр Ройтбурд искренне любил искусство, Украину и родную Одессу. Великий человек и большая потеря для всех нас. Покойся с миром, Александр Анатольевич", – написал Петр Порошенко.

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Сергей Стерненко

Украинского активиста ошеломила новость о смерти Ройтбурда.

Нету слов. Только вчера думал, что надо увидеться, давно не говорили. К сожалению, уже не поговорим. Покойся с миром, друг,

– написал Стерненко.



Последняя встреча активиста с Ройтбурдом / Фото Сергея Стерненко

Аркадий Бабченко

Российский журналист и друг художника заявил, что Ройтбурд всегда наслаждался жизнью и собирал вокруг себя много друзей. Причем, настоящих друзей.

С тобой же нельзя было не дружить. Я же прежде всего ждал, как получу паспорт, поеду в Киев, соберемся, обниму тебя. Теперь не обниму. Не могу в голове уложить,

– подытожил Бабченко.

Что известно о смерти Ройтбурда