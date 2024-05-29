Об этом Сийярто сказал оппозиционному депутату Ференцу Геленцеру, который и опубликовал видео соответствующего разговора.

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Посла России не будут вызывать

На видео Ференц Геленцер поинтересовался у главы венгерского министра, "будет ли он вызывать российского посла после того, как россияне взломали серверы МИД".

Нет, мне нечего ему сказать,

– прозвучало в ответ.

Отметим, что днем ранее Сийярто в ответ на сообщение о кибератаке заявил, что "ее может осуществить любой". Глава МИД добавил, что они будут принимать решения в зависимости от национальных интересов. Он сказал, что это не имеет значения "даже если они взломают наши компьютерные системы, если они будут пытаться сделать это ежедневно или еженедельно".

Политика Венгрии