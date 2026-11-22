Потери российской оккупационной армии в войне против Украины стремительно приближаются к показателям времен Второй мировой войны. Однако даже такие масштабы знекровления вряд ли подтолкнут граждан России к реальному восстанию.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Валерий Дымов. Эксперт прокомментировал оценки западных аналитиков относительно масштабов потерь оккупационных войск на передовой.

Почему россияне не выйдут на протесты

Политолог обратил внимание на заявления международных партнеров о критическом уровне погибших и раненых захватчиков. По словам гостя эфира, на Западе до сих пор бытует мнение, что колоссальные человеческие жертвы могут стать триггером для внутреннего бунта в России.

Волс недавно говорил о том, что потери России приближаются к уровню Второй мировой войны. И это, надеюсь, подтолкнет российское население к каким-то конкретным действиям. Но это очень, очень маловероятно, по крайней мере в ближайшей перспективе, однако могут разворачиваться различные сценарии,

– подчеркнул Валерий Дымов.

Валерий Дымов о потерях России: видео

Аналитик отметил, что российское общество остается крайне инертным и пока абсолютно не готово к открытому сопротивлению кремлевскому режиму. В то же время он отметил, что ход событий может развиваться и по непредсказуемым траекториям, если ситуация будет трансформироваться в дальнейшем.

Ранее политолог подчеркивал, что оккупационная армия несет огромные потери и не может захватить даже Купянск, почему у диктатора нет никаких оснований навязывать свои условия мира.