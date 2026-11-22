Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Валерій Димов. Експерт прокоментував оцінки західних аналітиків щодо масштабів знекровлення окупаційних військ на передовій.

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Політолог звернув увагу на заяви міжнародних партнерів щодо критичного рівня загиблих та поранених загарбників. За словами гостя ефіру, на Заході досі побутує думка, що колосальні людські жертви можуть стати тригером для внутрішнього бунту в Росії.

Волс нещодавно говорив про те, що втрати Росії наближаються до рівня Другої світової війни. І це буде спонукати, сподіваюсь, на це російське населення до якихось конкретних дій. Але це дуже, дуже малоймовірно, принаймні в найближчій перспективі, але різні сценарії можуть розгортатися– підкреслив Валерій Димов.

Валерій Димов про втрати Росії: відео

Аналітик зауважив, що російське суспільство залишається вкрай інертним і наразі абсолютно не готове до відкритого спротиву кремлівському режиму. Водночас він зазначив, що перебіг подій може розвиватися й за непередбачуваними траєкторіями, якщо ситуація трансформуватиметься надалі.

Раніше політолог наголошував, що окупаційна армія зазнає величезних втрат і не може взяти навіть Куп'янськ, через що диктатор не має жодних підстав нав'язувати власні умови світу.