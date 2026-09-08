В ряде СМИ сообщалось, что американские спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер после визита в Москву заявили, что Россия якобы будет готова к переговорам с Украиной после выборов в Госдуму 20 сентября. Политолог Петр Олещук рассказал 24 Каналу, почему появилась такая информация.

Почему Москва привязывается к выборам в Госдуму?

Политолог отметил, что такие заявления являются очередной манипулятивной практикой Кремля. Россия не может открыто заявить Вашингтону об отсутствии стремления к миру и желании уничтожать гражданскую инфраструктуру.

Ведь они не могут сказать американцам: "Мы вас вызвали просто для того, чтобы с вами немного поиграть, поманипулировать. Но на самом деле нам никакого мира не нужно. Мы хотим всю зиму бомбить Украину, чтобы таким образом наконец заставить украинский народ капитулировать". Поэтому россияне говорят, что еще будут воевать, обстреливать, но договариваться о мире начнут уже после выборов,

– подчеркнул Олещук.

Он сравнил такие заявления с известной фразой "давай уже после праздников". Кремль намеренно разбивает ситуацию на определенные временные отрезки, создавая впечатление, будто затяжной процесс становится менее длительным.

Зимние обстрелы как главная ставка Путина

Эксперт подчеркнул, что Путин серьезно вложился в кампанию зимних обстрелов Украины. Сейчас именно это является его основным расчетом в войне.

Он сейчас именно таким образом сформулировал для себя стратегию победы в войне. Почему он должен от этого отказываться сейчас? Мог бы он отказаться? Мог бы. Если бы, например, США сказали, что им надоело и что Путину нужно заканчивать все это. В противном случае Соединенные Штаты каким-то образом помогут Украине, и тогда уже России придется выгребать,

– рассказал политолог.

Однако США на такой жесткий шаг, уверен Олещук, не пойдут. Соответственно, у Путина нет никакой мотивации прекращать атаки, ведь он убежден, что стоит на грани победы.

Политолог объяснил, готова ли Россия к переговорам в ближайшее время: смотрите видео

Для Путина переговорный процесс, как считает политолог, является поводом для манипулирования администрацией Дональда Трампа. Кремль держит перед американцами обещание скорого мира, позволяя Трампу чувствовать себя потенциальным миротворцем.

Комментируя возможное привлечение представителей Франции, Германии и Великобритании к переговорному процессу, Олещук отметил, что Европа должна активнее включаться в этот процесс.

"Если Европа хочет быть за столом переговоров, все в ее руках – пусть более серьезно включается в этот процесс. Но присутствие представителей этих европейских стран объясняется очень просто: в ходе этих переговоров стороны собирают соответствующие аргументы, чтобы убедить именно американскую сторону в справедливости своих требований", – подытожил он.