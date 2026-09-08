У низці ЗМІ повідомлялося, що американські спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер після візиту до Москви заявили, що Росія нібито буде готова до переговорів з Україною після виборів до Держдуми 20 вересня. Політолог Петро Олещук розповів 24 Каналу, з чим пов'язана поява такої інформації.

Чому Москва прив'язується до виборів у Держдуму?

Політолог зазначив, що такі заяви є черговою маніпулятивною практикою Кремля. Росія не може відкрито заявити Вашингтону про відсутність прагнення миру та бажання знищувати цивільну інфраструктуру.

Вони ж не можуть сказати американцям: "Ми вас викликали просто для того, щоб з вами трохи погратися, поманіпулювати. Але насправді нам ніякого миру не треба. Ми хочемо всю зиму бомбити Україну для того, щоб в такий спосіб примусити нарешті український народ до капітуляції". Тому росіяни кажуть, що ще повоюють, пообстрілюють, але домовлятимуться про мир вже після виборів,

– наголосив Олещук.

Він порівняв такі заяви з відомим формулюванням "давай уже після свят". Кремль навмисно розбиває ситуацію на певні часові відрізки, створюючи враження, ніби затяжний процес стає менш тривалим.

Зимові обстріли як головна ставка Путіна

Експерт підкреслив, що Путін серйозно вклався в кампанію зимових обстрілів України. Наразі саме це є його основним розрахунком у війні.

Він зараз саме таким чином сформулював для себе стратегію перемоги у війні. Чому він має від цього відмовлятися зараз? Міг би він відмовитись? Міг би. Якби, наприклад, США сказали б, що їм набридло і що Путіну потрібно закінчувати це все. Інакше Сполучені Штати певним чином допоможуть Україні, і тоді вже вигрібати має Росія,

– розповів політолог.

Однак США на такий жорсткий крок, впевнений Олещук, не підуть. Відповідно, Путін не має жодної мотивації припиняти атаки, адже переконаний, що стоїть на межі перемоги.

Політолог пояснив, чи готова Росія до переговорів найближчим часом: дивіться відео

Для Путіна переговорний процес, як вважає політолог, є приводом маніпулювати адміністрацією Дональда Трампа. Кремль тримає перед американцями обіцянку швидкого миру, дозволяючи Трампу почуватися потенційним миротворцем.

Коментуючи можливе залучення представників Франції, Німеччини та Великої Британії до переговорного треку, Олещук зазначив, що Європа має активніше включатися в процес.

"Якщо Європа хоче бути за столом переговорів, все в її руках, нехай серйозніше включається в цей процес. Але присутність представників цих європейських країн пояснюється дуже просто: під час цих переговорів сторони збирають відповідні аргументи, щоб переконати саме американську сторону в справедливості своїх вимог", – підсумував він.