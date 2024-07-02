Почему Китай хочет переговоров Украины с Россией: политолог назвал замысел Пекина

Китай заинтересован в том, чтобы активизировать сейчас "мирный процесс" и как можно быстрее выйти на "заморозку" войны. Россия пока не хочет этого.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, заметив, что Россия сейчас заинтересована в изменении отношения к войне в Украине. Они хотят навязать международному сообществу, что это просто очередной конфликт, где нет агрессора и жертвы. Поэтому мир должен всего лишь выполнить роль посредника.

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Однако вряд ли Россия сейчас хочет пойти на прекращение огня. Вполне вероятно, что они еще надеются на свое летнее наступление. Также у них есть определенные надежды с приходом Трампа. Поэтому в Москве не будут идти на договоренности по крайней мере до того момента.

В Москве понимают, что реализовать их ультиматумы им не удастся. А при других обстоятельствах они не сядут за стол переговоров. Россия сейчас не настолько слаба, чтобы смириться. Но и не достаточно сильная, чтобы навязать свою волю. Думаю, что они будут ждать прихода Трампа,

– сказал Саакян.

Чего хочет Китай

Китай сейчас как раз заинтересован в том, чтобы как можно быстрее заморозить войну, чтобы не было ни победителей, ни побежденных. В таком случае создается "рана" и для Украины, и для России, и для Европы. А Китай продает себя как фактор обеспечения общеевропейской безопасности вместо Соединенных Штатов.

Китай говорит, что, если США "поплыли" и не будут защищать Европу при Трампе, то они готовы держать Россию в "наморднике". Соответственно пойдет экономическое и политическое продвижение Китая по Европе. Так они хотят получить свое "соакционерство" в коллективной системе безопасности. Для этого надо заморозить конфликт, в котором Китай становится фактически гарантом сдерживания России,

– подчеркнул Саакян.

При этом Китай может активизировать боевые действия в Украине в нужный момент. К примеру, если они таки пойдут на Тайвань. Это также развяжет России руки для провокации возле стран Балтии.

В целом Китай с удовольствием "продал" бы замораживание конфликта Джо Байдену, который мог бы использовать это как козырь, чтобы переизбраться. Пекин не заинтересован в приходе Трампа, потому что для них тот создаст сплошные проблемы. А вот для России Трамп – это возможности и определенные "окна".

Также в этом контексте стоит рассмотреть визит Орбана в Украину. Во время встречи с Зеленским он осторожно продвигал китайский подход по "прекращению огня, а затем перемирия".

Сейчас Венгрия пробует зайти в роль посредника. И тут стоит вспомнить, что буквально недавно глава Китая Си Цзиньпин посещал Венгрию. Китай пробует "запустить длинные руки" по Европе.