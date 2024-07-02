Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що Росія зараз зацікавлена у зміні ставлення до війни в Україні. Вони хочуть нав'язати міжнародній спільноті, що це просто черговий конфлікт, де немає агресора та жертви. Тому світ мав би всього лиш виконати роль посередника.

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Однак навряд чи Росія зараз хоче піти на припинення вогню. Цілком ймовірно, що вони ще сподіваються на свій літній наступ. Також у них є певні надії з приходом Трампа. Тому в Москві не будуть йти на домовленості принаймні до того моменту.

В Москві розуміють, що реалізувати їхні ультиматуми їм не вдасться. А за інших обставин вони не сядуть за стіл переговорів. Росія зараз не настільки слабка, щоб змиритися. Але й не достатньо сильна, щоб нав'язати свою волю. Думаю, що вони будуть чекати приходу Трампа,

– сказав Саакян.

Чого хоче Китай

Китай зараз якраз зацікавлений в тому, щоб якнайшвидше заморозити війну, аби не було ні переможців, ні переможених. У такому випадку створюється "рана" і для України, і для Росії, і для Європи. А Китай продає себе як фактор забезпечення загальноєвропейської безпеки замість Сполучених Штатів.

Китай говорить, що, якщо США "поплили" і не будуть захищати Європу при Трампі, то вони готові тримати Росію в "наморднику". Відповідно піде економічне та політичне просування Китаю по Європі. Так вони хочуть отримати своє "співакціонерство" у колективній системі безпеки. Для цього треба заморозити конфлікт, в якому Китай стає фактично гарантом стримування Росії,

– підкреслив Саакян.

При цьому Китай може активізувати бойові дії в Україні у потрібний момент. До прикладу, якщо вони таки підуть на Тайвань. Це також розв'яже Росії руки для провокації біля країн Балтії.

А загалом Китай із задоволенням "продав" би замороження конфлікту Джо Байдену, який міг би використати це як козир, щоб переобратися. Пекін не зацікавлений в приході Трампа, бо для них той створить суцільні проблеми. А от для Росії Трамп – це можливості та певні "вікна".

Також у цьому контексті варто розглянути візит Орбана до України. Під час зустрічі із Зеленським він обережно просував китайський підхід щодо "припинення вогню, а потім перемир'я".

Зараз Угорщина пробує зайти в роль посередника. І тут варто згадати, що буквально нещодавно глава Китаю Сі Цзіньпін відвідував Угорщину. Китай пробує "запустити довгі руки" по Європі.