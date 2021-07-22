Конгресс будет на каникулах: почему Байден пригласил Зеленского в США именно 30 августа
Источник:фейсбук Владимира Фесенко
Президент США Джо Байден пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского 30 августа в Вашингтон. По мнению политологов, эту дату выбрали не просто так.
Политолог Владимир Фесенко отметил, что такая дата не имеет отношения к Украине. Это связано с расхождениями Байдена и Конгресса.
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Это внутриамериканские игры. В это время Конгресс будет на каникулах. Позицию Байдена по украинскому вопросу в Конгрессе США критикуют все сильнее, даже его родные демократы,
– сказал политолог.
Поэтому, по словам Фесенко, у Байдена не хотят, чтобы визит Зеленского в Вашингтон проходил на фоне противоречий с Конгрессом по украинскому вопросу. Политолог добавил, что для украинской дипломатии это будет очередным вызовом.
О каких разногласиях с Конгрессом идет речь
- США и Германия заключили соглашение о "Северном потоке-2", которым фактически разрешили завершить строительство.
- В Конгрессе США перед обнародованием соглашения выступили решительно против. Отметили, что Штаты должны отбросить любые сделки, не защищают трансатлантическую безопасность и суверенитет Украины.
Что надо знать о визите Зеленского в США
- Байден пригласил Владимира Зеленского в Белый дом во время телефонного разговора еще 7 июня 2021 года.
- Однако дату никак не могли согласовать. Сначала глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Зеленский полетит в США в июле.
- Затем в Офисе Президента подтвердили, что дата встречи немного сместили, однако не стоит делать из этого трагедию.
- В результате Белый дом обнародовал официальное приглашение. Визит состоится 30 августа.