"Ничто, кроме денег, не интересует": политолог назвал рычаг влияния Путина на Трампа

27 октября политолог Петр Олещук прокомментировал новые антикоррупционные расследования в отношении администрации Дональда Трампа. По его словам, главным инструментом влияния Владимира Путина на президента США является обычная жадность.

Как отметил эксперт в эфире 24 Канала, инициатива Демократической партии по анализу соглашений об импорте российского дизельного топлива свидетельствует о прямом нарушении закона со стороны Белого дома. Соответствующие решения могут пополнить доказательную базу для будущего дела об импичменте.

Финансовый интерес как главная уязвимость

Российская верхушка располагает разнообразными механизмами давления на американского лидера, однако ключевую роль играет именно коммерческий интерес.

Самый главный из этих инструментов – это жадность Трампа. У россиян много денег, и это самая большая проблема. Но об этом знают и демократы, которые будут это расследовать и использовать против него,

– подчеркнул политолог.

Даже самые преданные соратники Трампа сейчас пытаются дистанцироваться от решений Белого дома. В частности, вице-президент Джей Ди Венс делает заявления, явно противоречащие общему курсу администрации, поскольку заботится о своей дальнейшей политической карьере.

Охота в Монголии и слухи о компромате

Отдельным ударом по имиджу Белого дома стала обнародованная журналистами Financial Times информация о частной поездке Дональда Трампа-младшего в Монголию. Сын американского лидера отправился на охоту вместе с российским олигархом Умаром Кремлевым за счет налогоплательщиков США. Подобные факты в сочетании с требованиями расследовать контакты Трампа с Джеффри Эпштейном разрушают тезис о защите национальных интересов.

Аналитик также призвал не строить конспирологических теорий о том, что у Москвы есть секретные компрометирующие записи. По его мнению, Трампом движет лишь стремление заполучить прибыльные коммерческие активы и сырьевые потоки, что ранее уже проявлялось во время переговоров по Запорожской АЭС или криптовалютным проектам.

Трампа ничего, кроме денег, не интересует. А у Путина денег очень много,

– подытожил Петр Олещук.

Ранее эксперт отмечал, что попытки обвинить Украину в росте цен на нефтепродукты провалятся, а ценовой кризис загоняет Трампа в ловушку.