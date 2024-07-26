Советы для Трампа: что означает мирный план Помпео

В течение последних недель некоторые бывшие чиновники, которые дружественны к Трампу, опубликовали собственные "мирные планы" по войне в Украине. Там есть много интересных пунктов.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, прокомментировав недавний "мирный план" от бывшего госсекретаря США при каденции Трампа Майка Помпео.

Смотрите также Мирный "план Джонсона – Трампа" и окончание войны: на каких условиях и что с ним не так

Что известно о "мирном плане"

Как отметил Джигун, сейчас много влиятельных экс-чиновников, которые пока не занимают высоких должностей, запускают в информационное пространство собственные идеи относительно мирных планов. В этом есть позитив.

Видимо, они пытаются попасть в орбиту Трампа и его поля зрения. Конечно, там есть вещи, на которые он не согласится. Но чем больше будет проукраинских инициатив от людей, которых считают союзниками Трампа, тем лучше это для Украины. Это заполняет информационный вакуум,

– отметил Джигун.

Трамп много говорил различных одиозных фраз относительно войны в Украине. Речь шла и об "окончании войны за час"; и о звонках к Путину и Зеленскому и т.п. Но конкретики не было. Эти "мирные планы" помогают искать инструменты.

Но есть вопрос, как заставить Трампа пойти на такие инициативы. Ведь "ленд-лиз" для Украины на 500 миллиардов долларов, как предлагает Помпео – это действительно невероятная инициатива.

В плане Джонсона было предложение о предоставлении необходимого оружия и разрешения на удары вглубь по России. В плане Помпео – лендлиз на 500 миллиардов с возможностью ослаблять военный потенциал России. Если бы такие предложения стали реальностью, то это превратилось бы в победу Украины,

– отметил Джигун.