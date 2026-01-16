Путину рано радоваться: что скрыто в заявлениях Трампа о затягивании мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в затягивании мирного соглашения. Это заявление не является чем-то неординарным. Он и раньше говорил вещи, которые понравятся Путину, но не все так просто.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что Путину рано радоваться. Эти заявления укладываются в стратегию Трампа по взаимодействию с Путиным. Ранее президент США Джо Байден шел на непрерывное давление на российского диктатора, но не смог завершить войны. Поэтому Трамп выбрал метод "кнута и пряника".

О чем свидетельствуют новые заявления Трампа?

По словам Галлямова, именно поэтому Трамп пошел на более лояльную позицию в отношении Путина. При этом со временем он увидел, что диктатор не собирается идти на уступки. Поэтому уже с августа пошли не только положительные стимулы, но и негативные.

Стоит вспомнить о повышенном тарифе для Индии по покупке российской нефти, санкции против Лукойла и Роснефти и т.п. США также не мешают Украине осуществлять атаки по нефтегазовой инфраструктуре врага. Вследствие этого в России падают доходы от торговли нефтью.

Еще в последнее время Трамп сделал несколько сильных шагов. В частности с Венесуэлой и российскими танкерами. Поэтому это заявление о затягивании было сделано для того, чтобы наладить ситуацию. Он подумал, что слишком сильно нажал на Путина и сделал шаг назад. Вот такое комбинирование "кнута и пряника",

– считает Галлямов.

Последние заявления Трампа: кратко