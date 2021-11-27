Политзаключенного Марченко этапировали в Бурятию
Источник:Укринформ
Политзаключенного Александра Марченко перевели в Улан-Удэ, что в Бурятии. Ранее российский суд оставил по-прежнему приговор о 10 годах лишения свободы в колонии строгого режима.
После заседания Верховного суда в Москве мужчину этапировали в Бурятию. Об этом рассказала супруга Марченко Екатерина.
К теме Хочется верить, что Украина будет бороться за своих, – политзаключенный Марченко написал Зеленскому
Решение будут обжаловать
Марченко подчеркнула, что будут оспаривать решение о том, что ее мужа этапировали так далеко. По словам женщины, это даже противоречит российским законам, поскольку заключенные должны отбывать наказание поближе к месту жительства или к месту задержания.
Это все, что я сейчас знаю. Когда он туда прибудет и где будет отбывать наказание, неизвестно,
– рассказала Марченко.
Что известно о деле Марченко
- Марченко был задержан в декабре 2018 года на территории оккупированного Донбасса. Он приехал туда, чтобы подать заявление об угоне авто, которое оставил на СТО.
- В течение 2 месяцев украинца продержали в тюрьме "Изоляция". Под пыткой мужчина признался.
- Марченко перевезли на территорию России, где приговорили к 10 годам заключения за шпионаж.
- 16 ноября Верховный Суд России оставил без изменений приговор Марченко.
- Тогда политзаключенный обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать его возвращению на родину.
- Адвокаты Марченко будут обжаловать решение в ЕСПЧ.