Страдает от опухания ног и хронических заболеваний: Приходько этапируют в колонию

Украинского политзаключенного Олега Приходько этапируют в колонию строгого режима в России, несмотря на его значительные проблемы со здоровьем. У крымчанина обострились хронические заболевания, а также опухли ноги.
28 мая Приходько в СИЗО посетил украинский консул Тарас Малышевский. Об этом сообщает Общественное объединение "Крымская солидарность".
Ранее Российский суд оставил в силе приговор для украинского активиста Олега Приходько
На кону – не потерять здоровье, – "Крымская солидарность"
На кону стоит лишь одно: не потерять и без того слабое здоровье и просто выжить. Сейчас Олег Аркадьевич страдает от опухания ног и хронических заболеваний внутренних органов,
– говорится в сообщении общественной организации.
Консул отметил, что лекарства, которые передала семья Приходько, осужденный получил со значительным опозданием. Прошло 8 дней со времени, когда посылку вскрыли и до того момента, когда медикаменты таки попали к политзаключенному.Важно! В течение 10 дней Приходько должны этапировать в колонию для исполнения наказания. Пока ни точной даты, ни локации защитникам не сообщили.
Что известно о приговоре Олегу Приходько
- Крымчанина Олега Приходько признали виновным в изготовлении и хранении самодельного взрывного устройства. Приходько якобы намеревался взорвать "Сакскую райадминистрацию".
- В марте суд вынес приговор – 5 лет лишения свободы.
- В мае апелляцию защиты отклонили и приговор оставили в силе.
- Состояние здоровья Приходько в заключении стремительно ухудшается.