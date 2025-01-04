В Варшаве украинку сбили машиной и избили: полиция не помогла

В центре польской столицы произошел инцидент, который вызвал волну возмущения. 27-летнюю украинку сбил автомобиль, а потом водитель, вместо извинений, напал на нее с кулаками.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Gazeta Wyborcza. Инцидент произошел 29 декабря на улице Смольной в Варшаве.

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Избиение и избиение украинки в центре Варшавы

По информации издания, Анна, которая проживает в Польше с 2018 года, остановилась возле парковки, чтобы поговорить по телефону. В этот момент автомобиль, который пытался припарковаться, наехал на нее. Вместо извинений водитель вышел из машины и ударил девушку по лицу.

Анна попыталась защититься с помощью газового баллончика, однако это лишь разозлило нападающего. Поляк ударил ее ногой в спину так сильно, что девушка вылетела из обуви.

Реакция полиции

После нападения Анна обратилась в полицию, однако правоохранители отказались принимать ее заявление. Ей посоветовали "не усложнять ситуацию" и не подавать жалобу на обидчика.

История вызвала оживленное обсуждение в соцсетях. Многие пользователи критикуют бездействие полиции и выражают поддержку пострадавшей. Активисты и правозащитники призывают Анну добиваться справедливости, отмечая, что такие случаи недопустимы и свидетельствуют о дискриминации иммигрантов.