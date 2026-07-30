"Путин тебя ждет": в Польше задержали мужчину, который оскорблял украинцев и угрожал им

В Польше полиция задержала 46-летнего мужчину, которого подозревают в публичном оскорблении и угрозах в адрес двух украинцев. Инцидент произошел 24 июля во время строительных работ недалеко от Кракова.

Об этом 30 июля сообщило издание Onet .

Что известно об инциденте?

Пострадавшие граждане Украины работали на стройке недалеко от города Скавина.

Дело стало достоянием общественности после того, как в социальных сетях появилось видео с места происшествия. На кадрах было видно, как мужчина в строительном шлеме и жилете оскорблял украинцев, называл их "бандеровцами", посылал на войну и кричал, что их ждет Путин.

Граждане обратились в польские правоохранительные органы с заявлением на следующий день после конфликта, 25 июля.

Полиция получила записи с камер наблюдения, опросила свидетелей и разыскала мужчину. Там пообещали возбудить дело по факту угроз, а также "дискриминационных высказываний по признаку национальности".

Не осталась в стороне и строительная компания. Там заявили, что фигуранта уволили.

Представители также подчеркнули, что его поведение не соответствует принципам компании, и все проявления агрессии и насилия решительно осуждаются.

Внимание, нецензурная лексика! Поляк оскорблял украинцев: смотрите видео

Напомним, что полиция Польши задержала 40-летнего мужчину из-за постов в соцсетях с призывами к убийству и оскорблениями в адрес президента Зеленского. Он объяснил, что действовал под влиянием эмоций и теперь сожалеет о содеянном.