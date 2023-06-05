Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов. Известно, что свое желание защищать Украину выразили многие неравнодушные люди из разных стран мира.

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Тут стоит упомянуть о Русском добровольческом корпусе и легионе "Свобода России", которые проводят военные операции на территории России.

Действительно ли польские добровольцы воюют на стороне РДК

Как отметил Сазонов, поляки – действенные и активные союзники Украины. Многие граждане этого государства пытаются максимально помочь в отпоре российской агрессии. Ведь понимают все возможные угрозы. Если, не дай Бог, Россия захватит Украину, то следующей будет Польша.

Поэтому кто-то берет в руки оружие и идет добровольцем; кто-то работает на дипломатическом уровне; кто-то помогает деньгами или принимает украинских беженцев.

Каждый, кто имеет совесть и видение своей позиции в этом мире, делает, что может. А ситуация в Белгородской области… Это чисто российские проблемы. У них есть повстанцы. Гражданский конфликт. Украина к этому непричастна,

– заметил Сазонов.

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Российская пропаганда любит рассказывать разный бред и обвинять всех вокруг. Но это никого не интересует. Пусть оккупанты сами разбираются с собственными проблемами.

Обратите внимание! Ранее представители РДК четко объяснили, участвуют ли польские добровольцы в операциях на территории России. Польский добровольческий корпус действует исключительно в пределах государственной границы Украины. Однако они помогают в конвое пленных, военной логистике и планировании таких операций. Также бойцы РДК делятся трофеями с польскими добровольцами.

Операции РДК и "Свободы России" на территории страны-агрессорки: коротко