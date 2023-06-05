Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов. Відомо, що своє бажання захищати Україну висловили багато небайдужих людей з різних країн світу.

До теми "Звільняють" прикордонні регіони та є загрозою для Кремля: що відомо про РДК та "Свободу Росії"

Тут варто згадати про Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії", які проводять військові операції на території Росії.

Чи дійсно польські добровольці воюють на боці РДК

Як наголосив Сазонов, поляки – дієві та активні союзники України. Багато громадян цієї держави намагаються максимально допомогти у відсічі російської агресії. Адже розуміють усі можливі загрози. Якщо, не дай Боже, Росія захопить Україну, то наступною буде Польща.

Тому хтось бере в руки зброю та йде добровольцем; хтось працює на дипломатичному рівні; хтось допомагає грішми або ж приймає українських біженців.

Кожен, хто має совість та бачення своєї позиції у цьому світі, робить, що тільки може. А ситуація в Бєлгородській області… Це суто російські проблеми. В них є повстанці. Громадянський конфлікт. Україна до цього непричетна,

– зауважив Сазонов.

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Російська пропаганда любить розповідати різну маячню і звинувачувати усіх навколо. Але це нікого не цікавить. Нехай окупанти самі розбираються із власними проблемами.

Зверніть увагу! Раніше представники РДК чітко пояснили, чи беруть польські добровольці участь в операціях на території Росії. Польський добровольчий корпус діє лише винятково в межах державного кордону України. Однак їх долучають до конвою полонених, військової логістики та планування таких операцій. Також бійці РДК діляться трофеями із польськими добровольцями.

Операції РДК та "Свободи Росії" на території країни-агресорки: коротко