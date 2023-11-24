Ситуация на границе сложная: "Шегини" блокируют днем, в очередях стоят тысячи грузовиков

Польские перевозчики продолжают блокировать границу с Украиной. По состоянию на утро 24 ноября в очередях ожидают 3700 грузовиков.

Детальнее о ситуации на границе с Польшей рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко. Он отметил, что ситуация непростая. И что на четырех заблокированных пунктах пропуска в сторону нашего государства свою очередь ожидают около 3700 грузовиков.

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Блокировка границы продолжается

Демченко отметил, что 23 ноября участники блокады взялись за еще один пункт пропуска. Речь идет о "Медика – Шегини", который был последним, не перекрытым перевозчиками.

Об этом ГНСУ сообщили польские коллеги. А предшествовало этому письмо. В нем сообщалось, что блокировать этот пункт пропуска будут с 23 по 26 ноября. В основном это будут делать в промежутке с 10 до 21 часов по киевскому времени.

И уже вечером 23 ноября ГНСУ получили информацию от польских пограничников. Последние заметили, что блокировку сняли. Следовательно, интенсивность движения грузовых автомобилей на этом направлении возобновилась.

А уже в пятницу 24 ноября блокировку на этом направлении поляки возобновили. Сделали они это после десяти часов, как и обещалось.

Сделали они это после десяти часов, как и обещалось. Известно, что по состоянию на утро в сторону Украины в очереди на этой границе стояло около 1400 грузовиков. В то же время в ГНСУ, отметил Андрей Демченко, не исключают, что на всех направлениях количество грузовиков может быть больше.

В то же время он отметил, что на границе со Словакией движение грузовиков не заблокировано.

После непродолжительной блокировки на границе со Словакией интенсивность движения остается прежней. Но из-за действий, совершаемых на территории Польши, грузопоток вырос. Очередь составляет около 400 грузовиков,

– отметил он.

Напомним, что 21 ноября днем Союз перевозчиков Словакии заблокировал движение грузовиков на границе с Украиной. Они ограничили движение транспортных средств через пункт пропуска "Вишнее Немецкое – Ужгород". Известно, что к моменту блокировки в направлении нашего государства стояли около 300 грузовиков.