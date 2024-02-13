Им нечего жаловаться, – нардеп объяснил цели провокаций на границе с Польшей

Более 10 стран Европы в начале 2024 года охватили протесты фермеров. Причины, по которым аграрии выходят на улицы, похожи: сокращение государственной поддержки и субсидий на топливо, высокие производственные затраты, ввоз дешевой импортной продукции. Последний пункт касается и Украины – в пятницу, 9 февраля, польские фермеры начали новую блокаду границы.

Протесты – это нормально. Таким образом люди выражают свое мнение и хотят увидеть действия власти. Впрочем, как объяснил 24 Каналу народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук, то, что участники акции протеста на границе с Польшей сорвали таможенные пломбы с трех грузовиков и зерно высыпалось – это провокация, к тому же исключительно российских сил.

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Каким может быть наказание

Нардеп считает, что польские фермеры, которые выращивают пшеницу, никогда бы не крушили украинские фуры. Тем более, что зерно высыпалось из эстонского грузовика, который вез его себе в страну. Компания из Эстонии имеет филиал в городе Дубно Ровенской области и постоянно скупает продукцию у малых фермеров. Один из грузовиков ехал из Сокальского района Львовской области. Перевозчики ничего не нарушали и имели все необходимые документы.

Они уже готовят соответствующие претензии. За это должна быть ответственность. Согласно законодательству Польши срыв пломб и повреждения товаров, которые едут под таможенным контролем – это уголовная ответственность. Этого не должно происходить. Кто-то хочет специально посеять вражду между Польшей и Украиной, устраивая такие мероприятия,

– отметил Дмитрий Соломчук.

Окружная прокуратура польского города Хелм начала расследование по двум направлениям – уничтожение имущества и нарушение таможенной безопасности. Виновным может грозить долет лишения свободы.

Украинские фермеры или таможенники никак не влияют на решение польского и брюссельского правительств по уменьшению дотаций, экологических стандартов и других причин, по которым начались протесты поляков.

Остановятся ли провокации

По словам члена Комитета ВР по аграрной и земельной политике, европейский рынок защищен и открыт для польских производителей в более чем 20 странах Евросоюза. Кроме того, поляки поставляют свою продукцию в Украину, причем в огромном количестве.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что считает себя наиболее проукраинским политиком, однако он должен учитывать интересы продовольственной безопасности Варшавы и Европы.

"Им нечего жаловаться. Дотации получают, работают в комфортных условиях. Даже по тракторам, на которых устраивают пикеты, видно, что старых Zetor давно нет. Вся техника достойная и это очень хорошо", – сказал нардеп.

Проблему на польско-украинской границе активно обсуждают и ищут решение в правительствах обоих государств. Однако мелкие провокации, вероятно, в дальнейшем будут продолжаться. К сожалению, в Украине есть восточный сосед, который имеет много денег, чтобы финансировать протесты и всячески наносить вред нашему государству.

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