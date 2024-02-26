Фермеры из Литвы отказались выходить на антиукраинскую блокаду с поляками: какова их позиция

Поляки анонсировали блокаду на границе с Литвой с 1 марта. В то же время литовские фермеры отказались участвовать в антиукраинской блокаде.

Глава Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияускас заявил, что аграрии из его страны не планируют препятствовать поставкам украинского зерна. В то же время он добавил, что для них значительно большей проблемой является продовольствие из России.

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Литовские фермеры к блокаде не присоединятся

Заметим, что ранее распространялась информация, что к антиукраинской блокаде присоединятся также литовские аграрии.

Литовские фермеры не блокировали, не блокируют и не собираются блокировать украинское зерно... Мы видим проблему, но понимаем ситуацию,

– отметил он.

Мацияускас добавил, что лидеры украинских фермеров приезжали осенью 2023 года. Литовцы и украинцы имели круглый стол, обсуждали, как решить проблему. По его словам, нужно контролировать и вести учет.

Нужно делать все это, чего тоже не делает литовское правительство, но мы не собираемся блокировать, как это делают поляки,

– подчеркнул представитель литовских аграриев.

В то же время он отметил, что на ситуацию с ценами на агропродукцию внутри Литвы существенное влияние имеют поставки российского зерна. Следует понимать, что санкции ЕС их до сих пор не запретили.

Латвия пошла своим путем

Обратим внимание, что Латвия – соседнее с Литвой государство – на уровне национального законодательства уже запретила импорт зерна из России.

Также министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе в Брюсселе требовал ввести общеевропейские санкции в отношении российской агропродукции. Кроме того, он предложил заменить зерно из России на украинское.

Все, что импортируется из России, может импортироваться из Украины. Таким образом (запретом импорта из России – 24 Канал) мы поддержим Украину, а не будем помогать России подкармливать ее машину войны,

– подчеркнул чиновник.

Обратим внимание, что протесты польских фермеров лишь набирают обороты. Они уже даже заблокировали пункт пропуска на границе с Германией. Параллельно они блокируют движение для грузовиков на шести направлениях на границе между Польшей и Украиной.