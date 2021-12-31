Полярники "Академика Вернадского" поздравили с новогодними праздниками: трогательное видео
31 декабря 2021 , 16:06Читати новину українською
Источник:24 канал
В канун Нового года полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с наступающими праздниками. Они пожелали согражданам здоровья, успехов и вдохновения.
Соответствующее видео обнародовал Национальный антарктический научный центр в пятницу, 31 декабря.
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Друзья! Мы участники антарктической экспедиции со станции "Академик Вернадский" поздравляем всех с Рождеством Христовым и Новым годом. Желаем здоровья, успехов, вдохновения,
– сказали полярники.
К слову, новый 2022 год – год водного тигра. В Антарктиде "водным тигром" – является морской леопард.
Поздравление полярников с наступающими праздниками: смотрите видео
Поздравления украинцев с праздниками
- Весь 24 канал искренне поздравляет украинцев с наступающим Новым годом. Весь коллектив желает зрителям и читателям спокойствия в 2022 году, а самое главное – чтобы наконец наступил мир и все были здоровы.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к гражданам Украины накануне зимних праздников. Глава правительства, в частности, призвал подвести итоги 2021 года и загадать новые желания на 2022 год.
- Национальная команда по футболу опубликовала новогоднее поздравление от игроков "сине-желтых".