Полк "Азов" показал, как наши воины уничтожают российских оккупантов под Мариуполем
14 марта 2022 , 15:49Читати новину українською
Источник:Оперативный ВСУ
На Мариупольском направлении бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" нанесли удары по российским оккупантам.
Ответное видео опубликовал телеграм-канал Вооруженных Сил Украины.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Бои за украинский Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что город находился в осаде.
Z – значит ZНИЩЕНІ (пер.- уничтожены),
– добавил полк на своем телеграм-канале.
Смотрите, как полк Азов защищает Мариуполь:
Как "Азов" защищает Мариуполь: последние данные
- Сегодня стало известно, что за сутки бойцами "Азова" был уничтожен 1 "Тайфун", 4 БТРа, 2 ББМ "Рысь". В частности, было уничтожено большое количество пехоты орды, в том числе 17 спецназовцев ГРУ России.
- 13 марта бойцы точными ударами нанесли огневое поражение российской бронетехнике. Им удалось уничтожить живую силу оккупантов и оставить врага возможности обстреливать город и продвигаться на происки с одного из направлений.
- Накануне полк "Азов" уничтожил 3 вражеских Т-72 и 1 "Тигр". В общей сложности бойцы уничтожили 6 танков, а также 2 БТРа, 1 "Тигр". Кроме этого, в плен к азовцам попало 12 оккупантов.
Важно – истории украинцев, пострадавших в войне: проникновенное видео