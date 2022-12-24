Родственники пленных "азовцев" устроили мирную акцию в Киеве "Рождество в плену"
В субботу, 24 декабря, родные пленных военнослужащих полка "Азов" провели рождественскую акцию. Люди вышли с плакатами на Софийскую площадь в Киеве.
Участники акции устроили перформанс, показывающий, как будут встречать Рождество пленные "азовцы". На площади поставили два стола, на одном из которых были хорошие и вкусные блюда, а на другом – металлические миски и колючая проволока. информирует 24 канал.
Читайте также Послание из Турции: командир защитников Мариуполя Прокопенко объяснил цель битвы за город
Какова цель акции
Родные и близкие пленных "азовцев" призвали весь мир вспомнить о Героях "Азова" и помолиться за них во время рождественского ужина 24 декабря.
Участники акций держали плакаты с лозунгами "Где АЗОВ?" "FREE АЗОВ", "Верните АЗОВ" и другие. Родные "азовцев" хотели обратиться к украинскому обществу, чтобы они не забывали о героях.
И хотя время от времени обмены проходят, в плену находятся еще более 700 военнослужащих.
В Киеве прошла акция "Полк АЗОВ: Рождество в плену" / Фото Виктории Кутьиновой для 24 канала
Украина возвращает своих граждан из российского плена
- Недавно в Украине удалось вернуть 16-летнего парня, которого незаконно увезли в Россию. На территории государства-агрессорки парень прожил более 8 месяцев.
- В рамках обмена пленными 14 декабря России передали священника УПЦ МП. Вместо этого удалось вернуть гражданина США, похищенного на Херсонщине.
- В этот же день домой вернулись 64 военнослужащих ВСУ. Они воевали на Донецком и Луганском направлениях. В частности, защищали Бахмут от российской агрессии.
- А предыдущий Обмен пленными состоялся 6 декабря. В День ВСУ домой вернулись еще 60 воинов. Речь идет о военных Вооруженных Силах, Нацгвардии, ГНСУ – 58 мужчин и 2 женщинах. Среди уволенных – 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.