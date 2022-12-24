Родственники пленных "азовцев" устроили мирную акцию в Киеве "Рождество в плену"

В субботу, 24 декабря, родные пленных военнослужащих полка "Азов" провели рождественскую акцию. Люди вышли с плакатами на Софийскую площадь в Киеве.

Участники акции устроили перформанс, показывающий, как будут встречать Рождество пленные "азовцы". На площади поставили два стола, на одном из которых были хорошие и вкусные блюда, а на другом – металлические миски и колючая проволока. информирует 24 канал.

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Какова цель акции

Родные и близкие пленных "азовцев" призвали весь мир вспомнить о Героях "Азова" и помолиться за них во время рождественского ужина 24 декабря.

Участники акций держали плакаты с лозунгами "Где АЗОВ?" "FREE АЗОВ", "Верните АЗОВ" и другие. Родные "азовцев" хотели обратиться к украинскому обществу, чтобы они не забывали о героях.

И хотя время от времени обмены проходят, в плену находятся еще более 700 военнослужащих.

В Киеве прошла акция "Полк АЗОВ: Рождество в плену" / Фото Виктории Кутьиновой для 24 канала

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