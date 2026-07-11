Об этом сообщает Государственное бюро расследований. В настоящее время ведутся следственные действия, а правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и проверяют другие возможные нарушения.

Как продвигается расследование дела "Скала"?

11 июля стало известно, что Печерский районный суд Киева назначил военнослужащему меру пресечения – содержание под стражей до 7 сентября 2026 года без права внесения залога.

В ГБР напомнили, что, по данным следствия, на момент совершения преступлений подозреваемый проходил службу в полку "Скала". Ему инкриминируют нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшее телесные повреждения средней тяжести, а также насилие в отношении начальника в условиях военного положения.

Правоохранители в настоящее время также проверяют другие возможные факты правонарушений. В частности, вероятное физическое насилие, незаконное ограничение свободы, угрозы оружием, ненадлежащее обращение и неоказание медицинской помощи военнослужащим в полку "Скеля".

По информации журналистов "Бабеля", речь идет о младшем сержанте Евгении Гаркуше.

Напомним, накануне ГБР задержало военнослужащего по подозрению в избиении двух коллег в Харьковской области. В первом случае, произошедшем в мае 2025 года, военный капеллан пытался уладить конфликт между военнослужащими. Тогда подозреваемый несколько раз ударил его кулаком в лицо. Пострадавшего госпитализировали.

Во втором случае, в июне 2025 года, задержанный напал на подполковника, сбил его с ног и избил. В частности, сломал пострадавшему ребро.