Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По словам Сухачева, расследование возможных фактов ненадлежащего обращения в этом подразделении является приоритетом Бюро, а действиям каждого командира будет дана правовая оценка.

Почему возникли конфликты и каковы последствия для пострадавших?

По данным следствия, первый инцидент произошел в мае 2025 года вблизи одного из сел Изюмского района, куда прибыли военнослужащие другого подразделения после выполнения боевых задач. Из-за спора о размещении личного состава и техники возник конфликт, который пытался урегулировать военный капеллан. Подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо, в результате чего пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти.

Второй эпизод зафиксировали в июне 2025 года в городе Барвинково. Младший сержант напал на подполковника, который был старше его по званию, сбил его с ног и нанес удары руками и ногами по голове и туловищу, сломав офицеру ребро. В настоящее время военнослужащему инкриминируют нарушение уставных правил взаимоотношений и насилие в отношении начальника в условиях военного положения по частям статей Уголовного кодекса Украины.

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Что было известно о скандалах вокруг полка ранее?

Стоит отметить, что правоохранители также расследуют небоевые смерти в подразделении и проверяют факты угроз в адрес журналистов. Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в полку "позорной историей" и инициировал комплексные проверки, о чем подробнее можно узнать в публикации "Сырский прокомментировал скандалы в полку "Скала"".

Кроме того, в подразделении возникли и другие серьезные проблемы с личным составом. В частности, на нашем ресурсе выходил материал о том, что в "Скале" более полутысячи военных признали наркозависимыми и отправили их на лечение, где также отмечалось выявление многочисленных случаев инфекционных заболеваний.