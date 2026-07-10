Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.
Актуально Скандал навколо "Скелі": директор ДБР пообіцяв справедливе розслідування смертей у полку
Чому виникли конфлікти у "Скелі" та які наслідки для потерпілих?
За словами Сухачова, розслідування можливих фактів неналежного поводження у цьому підрозділі перебувають у пріоритеті ДБР, а діям кожного командира нададуть правову оцінку.
За даними слідства, перший інцидент стався у травні 2025 року поблизу одного із сіл Ізюмського району у Харківській області, куди прибули військовослужбовці іншого підрозділу після виконання бойових завдань.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Через суперечку щодо розміщення особового складу та техніки виник конфлікт, який намагався врегулювати військовий капелан. Підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя, внаслідок чого потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи.
Другий епізод зафіксували у червні 2025 року в місті Барвінкове також у Харківській області. Молодший сержант напав на підполковника, який був старшим за нього за званням, збив його з ніг та завдав ударів руками й ногами по голові та тулубу, зламавши офіцеру ребро.
Наразі військовослужбовцю інкримінують порушення статутних правил взаємовідносин та насильство щодо начальника в умовах воєнного стану за частинами статей Кримінального кодексу України.
Що було відомо про скандали навколо "Скелі" раніше?
Варто зазначити, що правоохоронці також розслідують небойові смерті у підрозділі та перевіряють факти погроз журналістам. Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав ситуацію у полку "ганебною історією" та ініціював комплексні перевірки.
Окрім цього, у підрозділі виникли інші серйозні проблеми з особовим складом. Зокрема, на нашому ресурсі виходив матеріал про те, що у "Скелі" понад півтисячі військових визнали наркозалежними й відправили їх на лікування, де також зазначалося про виявлення численних випадків інфекційних захворювань.