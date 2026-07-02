Таку заяву в етері "Радіо Свобода" зробив начальник групи цивільно-військового співробітництва полку Андрій Сурай.

До теми Щонайменше 26 небойових смертей, побиття, катування: усе про скандал з полком "Скеля"

Що сказав Сурай?

За словами Андрія Сурая, понад 500 випадків наркозалежності серед військових підтверджені документально. Він сказав, що багато мобілізованих визнавали придатними до служби, однак уже в навчальних центрах у них виявляли наркотичну залежність. Полкові медики надавали їм допомогу та документували такі випадки.

Водночас він зазначив, що озвучена раніше військовою омбудсменкою Ольгою Решетиловою цифра про близько двох тисяч військових із наркозалежністю ґрунтується на внутрішніх даних підрозділу. Йдеться не про висновки військово-лікарської комісії, а про випадки, зафіксовані під час проходження служби.

Крім того, у полку офіційно зафіксували 13 військових із відкритою формою туберкульозу та значну кількість бійців із гепатитом С. Усіх хворих направляли на лікування, при цьому, командування заперечило звинувачення у навмисних катуваннях військовослужбовців.

Як розгорівся скандал у "Скелі"?

Журналісти "Бабеля" повідомили, що за кілька місяців у підрозділі загинули щонайменше 26 новобранців, а також оприлюднили інформацію про ймовірні випадки побиття та катувань військових.

25 червня командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування, яке проводить Державне бюро розслідувань.

Зі свого боку, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що військові не повинні гинути в тилу, а кожен можливий випадок порушення має бути всебічно перевірений. Він також назвав історію зі смертями у полку "Скеля" ганебною.