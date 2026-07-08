За його словами, правоохоронці також перевірять публічні погрози на адресу журналістів, які висвітлювали обставини смертей мобілізованих у цьому підрозділі, передає 24 Канал.

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Яка позиція ДБР щодо полку "Скеля"

Олексій Сухачов повідомив, що після об'єднання кримінальних проваджень ДБР розслідуватиме всі наведені випадки небойових смертей у полку "Скеля" в межах єдиної схеми.

Так, і дамо оцінку діям кожного командира… діям всіх керівників підрозділу,

– наголосив він.

Коментуючи публічні погрози на адресу журналістки "Бабеля", Сухачов зазначив, що ДБР отримало офіційне повідомлення. Він додав, що за цим фактом уже зареєстровано кримінальне провадження, а викладену інформацію перевірять.

Слідчі будуть комунікувати безпосередньо з представником медіа, військовими, тому що тиск та погрози – це неприпустимо,

– констатував директор ДБР.

Він запевнив, що розслідування резонансних смертей у полку "Скеля" буде справедливим.

Слідчі ДБР внесли відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України. Провадження відкрили за фактом імовірного перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.