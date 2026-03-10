На поле боя побеждают технологии: в Нацгвардии создадут полки беспилотников и ПВО

Украина усиливает способности подразделений системы МВД учитывая проанализированный боевой опыт и развитие современных технологий. Так, Игорь Клименко 10 марта официально подписал приказ о создании новых формирований в составе Национальной гвардии.

Об этом глава украинского МВД рассказал в своем телеграмм-канале.

Что известно о новых современных подразделениях в Нацгвардии?

По словам Клименко, ключевой целью этих мероприятий является усиление способности подразделений на поле боя, масштабирование применения современных технологий и повышение эффективности противодействия воздушным угрозам.

Речь идет о формировании таких подразделений:

полки беспилотных систем;

штурмовые полки;

отдельный полк прикрытия воздушного пространства.

Как отметил министр, такой подход уже продемонстрировал результаты еще в прошлом году. Так, корпусная реформа в структуре Сил обороны подтвердила свою эффективность во время боевых операций.

Мы будем и в дальнейшем масштабировать боевой опыт и технологические решения, чтобы сохранить жизни наших воинов и повысить результативность выполнения боевых задач,

– резюмировал Игорь Клименко.

