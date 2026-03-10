Укр Рус
10 марта, 12:15
На поле боя побеждают технологии: в Нацгвардии создадут полки беспилотников и ПВО

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Игорь Клименко подписал приказ о создании новых формирований в составе Национальной гвардии, включая полки беспилотников и ПВО.
  • Цель этих мероприятий – усилить способности подразделений на поле боя и повысить эффективность противодействия воздушным угрозам.

Украина усиливает способности подразделений системы МВД учитывая проанализированный боевой опыт и развитие современных технологий. Так, Игорь Клименко 10 марта официально подписал приказ о создании новых формирований в составе Национальной гвардии.

Об этом глава украинского МВД рассказал в своем телеграмм-канале.

Что известно о новых современных подразделениях в Нацгвардии?

По словам Клименко, ключевой целью этих мероприятий является усиление способности подразделений на поле боя, масштабирование применения современных технологий и повышение эффективности противодействия воздушным угрозам.

Речь идет о формировании таких подразделений:

  • полки беспилотных систем;
  • штурмовые полки;
  • отдельный полк прикрытия воздушного пространства.

Как отметил министр, такой подход уже продемонстрировал результаты еще в прошлом году. Так, корпусная реформа в структуре Сил обороны подтвердила свою эффективность во время боевых операций.

Мы будем и в дальнейшем масштабировать боевой опыт и технологические решения, чтобы сохранить жизни наших воинов и повысить результативность выполнения боевых задач,
– резюмировал Игорь Клименко.

Как действуют Силы беспилотных систем?

  • Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ систематически уменьшают потенциал противовоздушной обороны противника. За последние сутки украинские операторы разбили два зенитных ракетных комплекса "Тор" общей стоимостью более 50 миллионов долларов, а также нанесли удар по нефтебазе в оккупированном Луганске.

  • Ранее Силы беспилотных систем успешно уничтожили редкую РЛС "Имбир" и элемент ЗРК С-300В вблизи Мариуполя. Для выполнения этих ударов применялись украинские ударные дроны FP-2 с боевой частью массой 100 килограммов.

  • Заметим и то, что опыт украинских военных, в частности в сфере применения беспилотных систем на поле боя, активно заинтересовал ряд государств мира. Особенно это стало заметно в контексте обострения ситуации на Ближнем Востоке и необходимости бороться иранским дронам, которым Украина противостоит уже не первый год войны.