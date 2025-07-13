Несмотря на попытки Дональда Трампа склонить Владимира Путина к прекращению огня, глава Кремля уверен, что якобы преимущество российских сил на фронте растет, и вскоре украинская оборона может разрушиться. Поэтому он сейчас отвергает условия президента США.

Полковник армии Великобритании в отставке Филип Ингрэм отметил в разговоре с 24 Каналом, какова на самом деле ситуация на фронте. Также он предположил, имеют ли под собой основания надежды Путина на развал обороны украинского войска.

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Почему Путин уверен, что армия России является "непобедимой"?

Ингрэм отметил, что глава Кремля имеет ложную уверенность относительно возможного разрушения обороны Украины. В начале полномасштабного вторжения, когда он напал на Киев, то был уверен, что украинская власть капитулирует, а российская армия беспрепятственно зайдет на территорию Украины. Когда продолжались обстрелы Бахмута, Путин также ожидал, что украинская оборона развалится.

Ему рассказывают то, что он хочет услышать, и Путин считает, что российская армия сильнее, чем есть на самом деле,

– объяснил полковник в отставке.

На сегодня Россия осуществляет мощное давление на украинскую оборону, но какой ценой.

С военной точки зрения тактика заключается в обмене пространства на время. Поэтому, когда украинские войска отходят еще до того, как понесут большие, неприемлемые потери, то они оставляют это пространство. Однако оно заполнено тысячами погибших российских военных,

– отметил он.

Тогда Украина делает то же самое, по словам Ингрэма, на следующей линии обороны. А потом на разных участках по другую сторону линии фронта она обнаруживает слабую позицию, где Россия не может ввести свои войска, и контратакует, отвоевывая в некоторых случаях территорию, которую россиянам не удалось захватить.

Украина может осуществлять такую оборону гораздо дольше, чем Путин способен, как отметил полковник в отставке, продолжать обеспечивать войска, которые ему очень дорого стоят.

Однако он все еще верит в то, что поступает правильно. И тщеславие Путина его загубит и станет роковым просчетом. Мы видим его проявления не только в том, что происходит на фронте, но и в его отношении к США и Европе,

– подчеркнул Филипп Ингрэм.

Однако реальные причины его напыщенности и ложной уверенности в способности захватить всю Украину или по крайней мере четыре области, как предположил Ингрэм, не известны. Иначе это, по его мнению, можно было использовать против главы Кремля.

Отметим, что по данным западных СМИ, которые ссылаются на источники близкие к Кремлю, Путин уверен, что оборона ВСУ в ближайшие месяцы должна рассыпаться. Поэтому на фоне летнего наступления россиян глава Кремля считает невозможным остановить боевые действия сегодня без значительных уступок со стороны Украины.

Журналисты отметили, что Путин готов рискнуть отношениями с Трапом, чтобы достичь капитуляции Киева перед его требованиями.