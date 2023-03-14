Полковник из Минобороны за взятки помогал уехать мужчинам за границу: его задержали

В Украине более года из-за полномасштабного вторжения России продолжается всеобщая мобилизация. Во время нее стражи порядка задерживают не только уклоняющихся от призыва, но и чиновников, которые помогают его избежать.

В частности, работники Государственного бюро расследований в марте задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны Украины. Он за 9 тысяч долларов США помогал уехать из Украины военнообязанному.

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Какие услуги предложил полковник

По данным следствия, за денежное вознаграждение полковник гражданину Украины призывного возраста незаконно помогал оформить документы о снятии с военного учета, чтобы тот в период действия военного положения мог беспрепятственно уехать за границу. Именно во время получения взятки от военнообязанного и передачи документов его задержали сотрудники ДБР совместно с СБУ.

За эти деньги чиновник готовил заключение военно-больничной комиссии о непригодности к военной службе,

– сообщили в Государственном бюро расследований.

Мог помогать не одному военнообязанному

В ходе расследования правоохранители провели ряд обысков. В результате по месту жительства подозреваемого они обнаружили и изъяли:

документы и военные билеты третьих лиц,

выписки из медицинских карт,

листы с печатями воинских частей,

оружие без разрешительных документов,

деньги в иностранной валюте

Чиновнику уже сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему инкриминируют нарушение части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Ее санкции предусматривают лишение свободы сроком от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

В ДБР также сообщили, что сейчас идет досудебное расследование. Следствие также устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к преступлению, в частности среди других работников районного центра комплектации и социальной поддержки.

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