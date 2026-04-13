Сожжем эту "бензоколонку", – полковник запаса назвал самые слабые места России

Россия имеет три особенно уязвимые места, которые способны повлиять на их возможность вести войну против Украины. Силы обороны работают над тем, чтобы регулярно туда бить.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что фактически Россия имеет три ахиллесовых пяты. И Силы обороны Украины могут до них дотянуться.

Какие уязвимые точки имеет Россия?

По словам Свитана, первая уязвимая точка – Москва. В Кремле боятся регулярных атак по столице. Ведь тогда многим станет понятно, "король фактически голый".

Вторая уязвимая точка – нефтяная отрасль России. По территории страны-агрессора лежат десятки тысяч километров различных нефтепроводов, газопроводов, тысячи перекачивающих станций, десятки крупных нефтеперерабатывающих объектов и тому подобное.

Прикрыть все это просто невозможно. Как только у нас появятся средства поражения большой дальности в достаточном количестве, так мы сразу сможем выжечь эту "бензоколонку",

– отметил Свитан.

Третья уязвимая точка России – Крым. Фактически это географический оперативный котел, где трудно организовать любую систему обороны. Особенно если армия заходит со стороны материка. Именно поэтому враг хочет расширить свой "сухопутный коридор" на Юге Украины.

Наши Силы обороны грамотно используют уязвимость россиян в Крыму. Мы уничтожаем их ПВО, они снова затягивают ЗРК, локаторы в Крым, и мы снова это уничтожаем,

– отметил Свитан.

