Экономика России "рухнет" полностью: экс-посол назвал единственное, что нужно сделать

Несмотря на многочисленные санкционные пакеты, Россия продолжает торговать с западными странами, получать необходимые товары и находить способы обойти ограничения. Из-за этого давление на российскую экономику остается недостаточным, а Москва сохраняет ресурсы для продолжения войны.

Бывший постоянный представитель Украины при ООН и экс-посол Украины в США Владимир Ельченко в эфире 24 Канала рассказал, какой шаг может полностью парализовать экономику страны-агрессора. Он также объяснил, почему обычных санкций уже недостаточно и что до сих пор сдерживает Запад от принятия гораздо более жестких решений.

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ЕС медлит с отказом от российской нефти

Введение полной экономической и финансовой блокады России не будет иметь катастрофических последствий для Евросоюза или США. Торговля Москвы с западными странами сохраняется, однако ее объемы несравнимо меньше, чем товарооборот ЕС и Соединенных Штатов с Китаем, Японией и другими большими партнерами. В Брюсселе уже согласовали будущий отказ от российских энергоносителей, поэтому откладывать это решение до 2027–2028 годов нет смысла.

Почему ждать 2027 года? Это можно сделать уже сейчас. Я вообще не понимаю эту ситуацию,

– подчеркнул Ельченко.

Проблемы с нефтепроводом "Дружба" показали, что интересы Венгрии и Словакии до сих пор влияют на общую политику Евросоюза. Когда поставки оказались под угрозой, Брюссель оказал давление на Украину ради Виктора Орбана и Роберта Фицо, хотя за более чем четыре года у этих стран было достаточно времени, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоносителей.

Что это за общая политика Европейского Союза, если за более чем четыре года он так и не смог избавиться от энергетической зависимости от России?

– сказал экс-посол.

Новые санкционные пакеты влияют на российскую экономику, но их эффекта недостаточно, поскольку Москва уже приспособилась к ограничениям и научилась их обходить. В российских ракетах до сих пор находят японскую, немецкую и американскую электронику, что показывает: доступ к западным технологиям полностью не перекрыт, а частичные запреты не останавливают военное производство.

Как отключить банковскую систему России?

Одним из самых уязвимых мест российской экономики может быть банковская система. Ельченко привел оценку известного российского экономиста, который давно живет за пределами страны: около 90 % программного обеспечения банков в России имеет американское происхождение. Если доступ к нему перекрыть, Москве понадобится время на поиск китайских заменителей.

Если все это отключить, то пока Россия найдет какие-то китайские заменители, ее банковская система просто перестанет функционировать. На территории Российской Федерации нельзя будет осуществить ни одной банковской операции,

– подчеркнул Ельченко.

Такой удар был бы гораздо серьезнее проблем с бензином, которые уже наблюдаются в России. Возможности для более сильного давления остаются, однако западные партнеры до сих пор не решились перейти от постепенных ограничений к мерам, способным парализовать ключевые сферы российской экономики.

Они до сих пор не решились принять радикальные меры, которые в свое время принимали Рейган и Тэтчер. Нам нужны более решительные шаги со стороны партнеров,

– сказал экс-посол.

Такие варианты, вероятно, обсуждаются за закрытыми дверями, но до их реализации дело пока не дошло. От решимости западных стран зависит не только способность Украины сдерживать агрессию, но и безопасность всей Европы.

Российские агенты влияния в Европе

Западные страны до сих пор не решаются на полную блокаду России не только из-за экономической зависимости отдельных государств. Венгрия и Словакия по-прежнему привязаны к российским энергоносителям, а Москва годами создавала сеть влияния в Европе, США и других регионах.

Среди политиков в Западной, Центральной и Восточной Европе до сих пор есть те, кто относится к стране-агрессору с симпатией и влияет на принятие более жестких решений.

Кто-то делает это за деньги, кто-то из-за собственных убеждений, но такие политики все еще есть. Россия этим пользуется,

– сказал Ельченко.

Так Москва продвигает свою "мягкую силу" и поддерживает в западных странах представления, которые годами помогали ей избегать полной изоляции. Такое влияние сохраняется даже в больших европейских столицах, где часть политиков до сих пор не хочет признавать масштабы российской угрозы.

Этот "русский мир" до сих пор живет в головах даже в таких столицах, как Париж и Берлин,

– подчеркнул экс-посол.

Война против Украины постепенно разрушает эти иллюзии, ведь Россия уже показала, что ей нельзя доверять. Даже политики, которым безразлична судьба Украины, должны понимать, что следующими целями Москвы могут стать не только страны Балтии и Польша, но и другие государства, до которых она сможет дотянуться.

Ельченко призвал Запад действовать решительно: смотрите видео