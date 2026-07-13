Такое мнение высказал в беседе с 24 Каналом директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что на сегодняшний день на рынке вооружений существует чрезвычайно жесткая конкуренция. В то же время американские компании получают огромные доходы от продажи, в частности, противоракетных систем, прежде всего на Ближнем Востоке, а также в Европе. Они стремятся сохранить этот рынок, и с этим связано согласование Трампом предоставления Украине права на разработку ракет для системы Patriot.

Какие украинские разработки вызывают беспокойство у американцев?

Пендзин отметил, что ракета "Патриот" – довольно сложное изделие, состоящее из множества компонентов, которые производятся разными компаниями. Поэтому начать их производство в Украине в кратчайшие сроки будет чрезвычайно сложно. И в этом смысле монополии американцев на противоракетную оборону ничего не угрожает.

К тому же нужно учесть тот факт, что американцы передают по лицензии ракету, урезанную по определенным функциям, не предоставляя данных, которые они считают стратегической тайной. Это означает, что ракета, которая будет производиться в Украине, будет иметь ограниченные функции, чтобы разработки американцев не попали в руки россиян,

– подчеркнул директор Экономического дискуссионного клуба

Однако он объяснил, почему у американцев вдруг возникло решение предоставить Украине лицензию на производство противоракетной системы, несмотря на их желание сохранить монополию.

В Украине чрезвычайно активно разрабатывается собственная противоракетная система. Причем она уже реально начинает конкурировать с американцами на европейском рынке. На сегодняшний день ряд стран Европейского Союза вместе с Украиной запускает совместные программы по противоракетной обороне. Основное преимущество украинских разработок, по его мнению, в том, что они намного дешевле, а потому с экономической точки зрения намного эффективнее.

Экономист объяснил внезапное решение Трампа предоставить Украине лицензию на производство антибаллистики: смотрите видео

Кроме того, украинские разработки, как подчеркнул экономист, основаны на технологиях, которые максимально проверены в зоне боевых действий. Они гораздо ближе к фактической реализации, чем налаживание параллельного производства американских аналогов, к тому же с тесной привязкой к ряду производителей комплектующих, которые сегодня обеспечивают поставки для Patriot.

Поэтому предоставление Украине лицензий на производство ракет для Patriot – это попытка отвлечь часть ресурсов, которые наша страна могла бы направить на собственную противоракетную оборону. К тому же американские разработки на сегодняшний день далеко не самые новейшие и будут производиться под полным контролем США,

– отметил Олег Пендзин.

Поэтому, по его мнению, перспектива Украины – в создании собственной противоракетной обороны, когда украинцы будут сами определять, кто, когда и как будет использовать оружие, произведенное по нашим технологиям.

Напомним, что президент США заявил во время встречи с Владимиром Зеленским 8 июля в Анкаре, что предоставит Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot. Также Дональд Трамп подчеркнул, что, хотя у США и есть комплексы Patriot, но они им тоже нужны. Однако американцы могут предоставить Украине кое-что. Американский лидер выразил уверенность в том, что украинцы смогут быстро производить ракеты для ЗРК Patriot. В то же время Трамп подчеркнул, что большинство государств не смогло бы производить это оружие, а Украина способна на это.